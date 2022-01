Année scolaire 2021-2022 : « Une année blanche n’est pas à exclure si … » Hamath Suzanne Carama (SG SEPE)

L’école sénégalaise risque de revivre ses années noires. En effet, le Syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire (SEPE) qui avait déposé un préavis de grève depuis le mois de novembre, menace le gouvernement du Sénégal, et dit de ne pas exclure une année blanche dans son programme. Il l'a fait savoir aujourd’hui, mercredi 05 janvier 2022, lors d'une conférence de presse au siège de la CNTS.

« Pour ce qui est des revendications, depuis le protocole de 2014, les enseignants courent derrière la satisfaction de leurs revendications, les lenteurs administratives, la surimposition, les crédits DMC, le système de rémunération, entre autres, aucune satisfaction, aucun effort du gouvernement. Le G20 doit faire face au gouvernement et promet de commencer à dérouler son plan d'actions pour pousser le gouvernement à appeler à la table des négociations et à trouver des solutions par rapport aux revendications des enseignants », a déclaré le secrétaire général du SEPE, Hamath Suzanne Camara.

Le Syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire a profité de l'occasion pour aborder le message à la nation du président de la République. Pour Hamath Suzanne Camara et les siens, Macky Sall montre qu’il n’a pas de bilan concernant l’éducation. « L’éducation est un élément essentiel pour un pays, à l’approche du contexte des élections, nous sommes conscients que le gouvernement n’aura pas le temps des enseignements. L’État doit faire le maximum possible pour construire des salles de classes supplémentaires afin d'éradiquer les abris provisoires », a indiqué M. Camara...