Année scolaire 2019/2020 : "Nous avons enregistré plusieurs alertes qui malheureusement ne sont pas correctement prises en charge" (Cheikh Mbow)

Le premier trimestre de l'année scolaire 2019/2020, s'est déroulé sans aucune perturbation. Mais ne serait-ce pas le calme qui précède la tempête? Tout laisse cependant à croire que Oui. En effet, "nous avons enregistré plusieurs alertes...qui malheureusement ne sont pas correctement prises en charge" a dit M. Cheikh Mbow, le directeur executif de la Cosydep. Des alertes provenant des syndicats d'enseignants, mais aussi des élèves et des étudiants. Pour empêcher d'éventuelles perturbations, Cheikh Mbow, propose la reprise du monitoring et "qu'il y ait plus de pragmatisme dans la mise en oeuvre des accords signés entre les syndicats d'enseignants et l'État. Cela permettra d'avoir un système pacifié."

Conformément à la volonté du chef de l'Etat, M. Macky Sall, qui parle d'émergence et d'avenir, le directeur executif de Cosydep estime que "cet avenir doit être porté par le capital humain et ce capital humain se construit à l'école..."