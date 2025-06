Ancien directeur de la programmation budgétaire sous Macky Sall, Cheikh Diba catégorique : « Je ne suis pas le responsable des errements antérieurs »

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a fermement rejeté toute implication dans la situation des finances publiques sous l'ancien régime de Macky Sall, bien qu'il ait occupé d'importantes fonctions en tant que fonctionnaire de l'État.



« J’étais conseiller technique du directeur général du budget pendant trois ans et demi, ensuite j’ai été conseiller technique du ministère des finances chargé des grands projets de l’État pendant trois ans et demi avant d’être coordonnateur du programme avec le Fonds Monétaire International pour devenir après, directeur de la programmation budgétaire. Est-ce que cela signifie que je suis le responsable des errements antérieurs ? » a demandé le ministre Cheikh Diba aux députés qui l'interrogeaient sur sa responsabilité en tant que directeur de la programmation budgétaire sous le régime précédent.



Selon Cheikh Diba, il ne faut pas s'attarder sur cette question. « Nous sommes des fonctionnaires. Les Sénégalais doivent du respect à leur fonction publique et particulièrement aux agents du ministère des finances et du budget. Certains m’ont félicité devant l’Assemblée nationale disant que je suis l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Mais il n’existe qu’un homme entouré de techniciens aguerris et rompus à la tâche, et qui veulent trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais », a confié le Ministre des Finances et du Budget.