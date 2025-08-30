An 1 du Sommet de Beijing-Focac: " Les échanges commerciaux ont déjà atteint 3,8 milliards au cours des sept premiers mois de 2025" (Ambassadeur, LI Zhigang)

L'ambassadeur de Chine au Sénégal, Li Zhigang a passé en revue, ce vendredi 29 août 2025, la coopération sino-sénégalaise, un an après le Sommet de Beijing-Focac 2024, auquel le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a pris part.



Dans son discours, le diplomate chinois est revenu sur la confiance politique mutuelle s’est encore renforcée, avec la visite du Premier ministre Ousmane Sonko qui s’est rendu en Chine pour le Forum d’été de Davos, visitant également Hangzhou, Tianjin et Beijing. Ses rencontres avec le Président Xi Jinping et le Premier Li Qiang ont produit des résultats fructueux. [...] Le Vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Hu Chunhua, a effectué une visite au Sénégal et a été accueilli avec chaleur et amitié.



L'Ambassadeur LI Zhigang mentionne la coopération pratique s’est encore renforcée, avec les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 5,5 milliards de dollars américains en 2024 et ont déjà atteint 3,8 milliards au cours des sept premiers mois de 2025 ; un nouveau record est attendu d’ici la fin de l’année. Entre autres faits marquants, souligne son excellence, LI Zhigang, la connectivité a enregistré de nouveaux progrès. Malgré un environnement financier difficile, la Chine et le Sénégal ont uni leurs efforts pour faire avancer d’importants projets d’infrastructures.



" La coordination multilatérale est devenue plus étroite. Nos deux pays partagent des positions identiques ou similaires sur une série de grandes questions internationales et régionales, et font avancer ensemble les processus de multipolarisation et de mondialisation.

Enfin, souligne-t-il, " les liens entre les peuples se sont encore resserrés. L’année prochaine marquera l’avènement des Jeux Olympiques de la Jeunesse, un moment glorieux pour le Sénégal et pour l’Afrique. La coopération dans ce domaine entre la Chine et le Sénégal a déjà commencé depuis longtemps et contribuera sans nul doute à l’organisation par le Sénégal de Jeux spectaculaires et distinctifs.