Aménagement et occupation des espaces de travail : Les nouvelles directives du PM Ousmane Sonko à l’administration

Faisant suite aux directives du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, le premier ministre, dans une note circulaire engage à prendre des mesures hardies allant dans le sens de la « rationalisation et de l'optimisation dans l'utilisation des espaces de travail mis à la disposition des services de l’administration publique ». Un exercice qui, selon le premier ministre, requiert fondamentalement un changement de comportement dans l'Administration, qui consiste à revoir leur rapport au bien de l'Etat et à cultiver davantage une éthique de gestion et de responsabilité. « Vous devez le faire dans un esprit alliant les impératifs de confort des agents dans l'exercice quotidien de leurs missions, au souci de rationalisation et d'économie, afin de répondre à notre ambition de faire en sorte que l'Administration sénégalaise s'aligne aux meilleurs standards. Je vous exhorte, donc, à une réorganisation de l'aménagement des espaces de travail dédiés à vos collaborateurs, en optant pour la mutualisation dans l'utilisation de certains matériels de bureau et autres commodités » a-t-il indiqué.





A cet égard, les mesures ci-après devront être mises en œuvre : il s’agit de l'aménagement d'espaces dédiés pour l'installation d'imprimantes réseaux au lieu d'une imprimante pour chaque bureau, à mettre en place notamment au niveau des pools de secrétariat ; de l'aménagement de parties communes pouvant héberger, sous réserve des considérations de sécurité et de préservation des réseaux électriques, des commodités telles que des réfrigérateurs, des machines à café, des micro-ondes, en lieu et place de dotations individuelles. Ousmane Sonko brandit aussi, « l'interdiction d'appareils de télévision à l'exception des bureaux des Directeurs généraux et des directeurs ainsi que des espaces communs (salles de réunion ou de restauration), la dotation parcimonieuse d'appareils de télévision et d'abonnements à des chaînes payantes, l'harmonisation et le respect des normes d'ameublement des bureaux suivant le niveau de responsabilité des agents et en privilégiant le mobilier national.







Dans sa note circulaire, le premier ministre rappelle le respect des dispositions du décret n°2018-842 du 09 mai 2018 portant

comptabilité des matières, l'organisation, autant que possible, de réunions à distance (visioconférence) avec les autres administrations et les services déconcentrés, pour les dossiers ne revêtant pas un caractère sensible.