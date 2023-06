Amélioration du Cadre de Vie : la DCGVHP confie la gestion et la rénovation de la place de la nation au secteur privé.

Dans le cadre de sa mission d'améliorer le cadre des populations Sénégalaises, la direction générale du cadre de vie et de l’hygiène publique (DCGVHP) a noué un contrat avec le groupe 3S Étamins SARL pour la gestion et la rénovation de la place de la nation. Cette convention concrétisée ce Vendredi 23 Juin à Diamniadio entre les deux entités, va dans le sens de rendre beaucoup plus accueillante cette place historique qui constitue aussi par un moment un mur de lamentations où nos citoyens et concitoyens vont pour exprimer leur mécontentement ou réjouissance par rapport à certaines situations.