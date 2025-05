Amb. Troy Fitrell : « Les États-Unis veulent désormais se centrer sur l’Afrique francophone »

Troy Fitrell, ambassadeur et haut responsable du Département d’État chargé des affaires africaines, a reconnu ce mardi 20 mai, lors d’un webinaire axé sur la diplomatie commerciale américaine en Afrique subsaharienne, une absence historique de focalisation sur l’Afrique francophone dans les relations économiques entre les États-Unis et le continent.



« Historiquement, la langue a été une barrière importante. Pour de nombreuses raisons, les États-Unis ne se sont pas concentrés sur l’Afrique francophone. Mais cela change aujourd’hui », a-t-il déclaré.



Un nouveau bureau à Abidjan pour renforcer les liens commerciaux

Dans une volonté affirmée de corriger cette négligence, l’ambassadeur a annoncé le lancement du 1er Sommet de la Chambre de commerce américaine en Afrique de l’Ouest, avec une attention particulière portée aux pays francophones.



« Nous avons désormais un nouveau bureau à Abidjan, doté de personnels francophones, au sein du Département du commerce. Cela nous permet de déployer toute une gamme d’outils pour renforcer nos partenariats », a précisé le diplomate américain.



Des accords à hauteur de 700 millions de dollars

Cette nouvelle approche s’est déjà traduite par des avancées concrètes : « Nous avons signé pour environ 700 millions de dollars d'accords bilatéraux en Côte d'Ivoire. Ils couvrent des secteurs variés allant de la transformation numérique à l'énergie, en particulier les technologies propres. »



L’ambassadeur a précisé que les États-Unis souhaitent intensifier la coopération entre les entreprises américaines et africaines, notamment dans le domaine de l’innovation. « Nous observons avec grand intérêt les innovations issues des entreprises africaines, tout en promouvant les technologies américaines adaptées aux réalités locales. »