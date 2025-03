Amadou Moustapha Njekk SARRE, porte-parole du gouvernement, sur le décès de Moustapha Bâ : "Il a été tué dans des conditions troubles".

Lors de la journée de réflexion et de partage organisée par la JPS de Mbao, le ministre et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk SARRE, a abordé plusieurs sujets sensibles. Tout en évoquant le fameux maquillage des chiffres par l'Ancien régime, il a également profité de l'occasion pour revenir sur le décès de l'ancien ministre des Finances, Moustapha Bâ.



"Ils ont menti sur les chiffres. Ils ont menti également aux partenaires. L'ancien ministre Moustapha Bâ était le premier à être reçu par le président de la République et par son Premier ministre pour leur dire que les chiffres n'étaient pas exacts", a-t-il martelé. Concernant le décès de ce dernier, M. Sarre a fait une révélation choquante, appelant à ce que l'on continue à examiner ce dossier pour déterminer, selon lui, l'origine exacte de sa mort. "Il a été tué dans des conditions troubles", a-t-il déclaré. Selon lui, M. Bâ était resté plusieurs jours sans donner de nouvelles. "Il faut que l'on cherche à comprendre ce qui s'est passé avec le décès de Moustapha Bâ", a-t-il insisté.



Revenant sur le maquillage des chiffres, Amadou Moustapha Njekk SARRE s'est interrogé : "Est-ce que vous pouvez imaginer, dans des pays comme la France, l'Allemagne, la Corée, le Japon, la Chine ou les États-Unis, que des chiffres soient maquillés au point qu'on dise que le taux d'endettement est de 74 %, alors qu'il est de 99,67 % ? Est-il imaginable que dans ce pays, on nous dise que le déficit budgétaire est de 4,9 %, alors qu'il est de 12,3 % ? Ce pays, nous allons le redresser", a-t-il regretté.