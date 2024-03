Amadou Bâ, PM : « Nous sommes confrontés à un défi d’approvisionnement adéquat en eau pour nos concitoyens »

Le Premier ministre préside en ce moment le Conseil interministériel, pour aborder question de la mobilisation et la valorisation des eaux de surface. A l’entame de ses propos, Amadou Bâ indique que c’est « dans notre conscience collective, l'eau est bien plus qu'une ressource naturelle. Elle est la source vive qui irrigue nos terres et nourrit nos cultures, qui étanche la soif de nos populations et qui alimente nos industries. L’eau est un élément essentiel de notre sécurité alimentaire, de notre santé publique et de notre développement économique » renseigne le PM.



Mais, alerte-t-il cette ressource précieuse, jadis abondante, est désormais menacée par les tempêtes du changement climatique et les ravages de la surexploitation.



Cependant face à l’urgence il note que « nous sommes confrontés à un défi d’approvisionnement adéquat en eau pour nos concitoyens, tout en veillant à la préservation et à la gestion durable de nos ressources hydriques » reconnait-il.