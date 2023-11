Amadou Bâ : « Mon ambition c’est d’être le cœur. Un organe invisible mais vital et qui arrose tout le monde… »

En parlant d’unité à Khombole, le Premier ministre Amadou Bâ s'adresse aux responsables politiques, notamment Maguèye Boye, Maïssa Sèye ou encore Abdoulaye Tine.

Un accueil chaleureux a été réservé au chef du gouvernement qui s’est estimé impressionné par la mobilisation. « Je suis ému et heureux de voir cette forte mobilisation », a lancé le Premier ministre dès le début de son propos. Mais le candidat de la majorité présidentielle ne se limitera pas à cette remarque, en exhortant les responsables à renforcer la dynamique unitaire : « l’unité est à la base de mon logiciel. Quelle que soit sa compétence, la personne a besoin de soutien de son prochain pour parvenir ensemble à des résultats », a expliqué le Premier ministre qui se rappelle, devant son ancien stagiaire aux impôts et domaines, devenu maire de Khombole : « les gens me disaient à l’époque que c’était moi qui détient toutes les clés de solutions. Mais je leur disais que mon ambition c’est d’être le cœur. Un organe invisible mais vital et qui arrose tout le monde », a rappelé le candidat de la majorité.