Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, sur l'adoption du parrainage : "Cela démontre la maturité du peuple Sénégalais"

Interrogé en direct par Dakaractu juste après l'adoption du projet de loi sur le parrainage, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, de dire d'emblée : "ceci démontre la maturité du peuple Sénégalais et aussi la maturité de ceux qui le représentent à l'Assemblée nationale. Sur un projet de loi constitutionnel qui n'a qu'un seul article, les députés ont discuté pendant plus de 6 heures de temps sur l'exposé des motifs, des opportunités etc.

Au terme des discussions, il y'a eu vote et la loi est adoptée. Le faire dans la sérénité, c'était l'objectif premier. C'est dommage qu'à la fin, l'opposition n'a pas pu assister au vote quand même. Je pense qu'ils seront là au prochain projet de loi pour discuter et proposer des amendements à faire. Nous félicitons le peuple Sénégalais qui a fait preuve de maturité. Certaines personnes voulaient rendre ce pays ingouvernable en appelant à descendre dans la rue, mais le peuple a compris et n'a pas accepté. Le peuple a montré que ce n'est pas en allant dans la presse qu'on peut les convaincre. Je dis bravo aux forces de l'ordre et de sécurité qui ont quand même pu gérer en toute sérénité, la situation qui aurait pu être désastreuse."