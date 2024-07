Aly Ngouille Ndiaye : « Baba Diao a beaucoup aidé l’Etat dans des moments difficiles »

L’ancien ministre de l’énergie et des mines, Aly Ngouille Ndiaye s’est rappelé de Baba Diao, un grand champion, philanthrope. L’ayant connu même avant de venir au gouvernement en 2012, Aly Ngouille Ndiaye, étant jeune, entendait parler de Baba Diao et de son implication dans le secteur de l’énergie. Mais quand il l’a pratiqué à l’époque où il était ministre de l’énergie et des mines, Aly a maintenu ses relations avec le défunt magnat de l’industrie sénégalaise. « Nous venons de perdre un champion, mais pas seulement dans le secteur de l’énergie, mais aussi dans l’élevage aussi. Nos relations ont même dépassé celles professionnelles, elles étaient finalement familiales. Quand j’étais ministre de l’énergie, il nous a sorti dans beaucoup de situations sur lesquelles il n’a même pas mis le profit en avant ». Mais le coté patriotique n’a pas échappé à l’ancien ministre sous Macky Sall qui se souvient de l’apport de Baba Diao Itoc dans les moments difficiles que traversait le Sénégal : « Vous vous rappelez en 2012, nous avions des tensions sur l’approvisionnement de la SENELEC et du pays généralement en gaz. A l’époque, l’Etat n’avait pas les moyens pour payer normalement sur certaines obligations de l’Etat. Il nous a beaucoup aidé dans les moments difficiles » se souvient Aly Ngouille Ndiaye.