Alla Kane dans « l’Entretien » : « Aujourd’hui, Ousmane Sonko est l’incarnation de la gauche au Sénégal… Le peuple sénégalais n'est pas en sécurité avec les dirigeants que nous avons… »

Figure majeure de la politique sénégalaise post indépendance, Alla Kane rêve toujours de ce pays sous le règne d’un système anti-colonialiste. Dans l’opposition depuis 1957 et plus précisément dans le Parti africain de l’indépendance (PAI), le conseiller du patron de Pastef voit les caractéristiques du changement chez son leader. « L’indépendance et l’économie doivent être les clés de la rupture. Ousmane Sonko est l’homme politique qui peut développer cet aspect car il incarne le combat contre ce système néo-colonialiste qui est installé ici depuis plusieurs décennies », a déclaré, dans ‘L’Entretien’ avec Dakaractu, l’ancien compagnon de Mahjmout Diop au sein du PAI. D’ailleurs, Alla Kane est même, dans cet entretien, allé jusqu’à définir le Pastef comme le seul parti au Sénégal, qui s’arme des qualificatifs de la gauche telle que connue dans l’histoire politique du Sénégal. Le Parti de gauche au Sénégal, c’est Pastef… », nous confie encore le membre de « Magui Pastef ».





La gestion présidentielle de Macky Sall, la question du 3e mandat ainsi que les questions économiques avec la baisse annoncée des prix par l’autorité suprême, ont aussi fait l’objet d’échanges entre Dakaractu et l’homme de gauche...