Aliou Mamadou Dia, PUR: « Je ne veux pas d’une alliance électorale, mais d’un compagnonnage durable au bénéfice exclusif du Sénégal »

C’est un discours de vérité que le candidat du parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a tenu à l’endroit de ses alliés qui se sont présentés ce matin lors de la cérémonie de présentation. Sans langue de bois, le choix de Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Al Makhtoum veut presser le pas vers le développement du Sénégal mais dans un compagnonnage sincère. Il faut pour cela, que chaque sénégalais s’investisse mais particulièrement, ceux qui ont décidé de s’allier au PUR pour gagner la présidentielle du 24 mars prochain.







En clôturant la cérémonie de présentation de ces alliés du PUR, le candidat Aliou Mamadou Dia a félicité tous les mouvements dans les quartiers et les grandes villes pour s'être mobilisés et pour avoir choisi de l’accompagner dans son programme « Niit ak Naatangue » en perspective du rendez-vous tant attendu. « Nous connaissons bien ce qu’endurent les sénégalais. J’ai une profonde estime et un amour pour ce pays. Nous ne devons pas laisser ce pays sombrer. Il faut de l’engagement pour bâtir un Sénégal prospère. Nous allons travailler ensemble et gagner l’élection pour construire ensemble. J’ai besoin d’un compagnonnage dans le respect et la vérité » a-t-il signifié à ses camarades alliés qui sont plus de 80 entités.







Un compagnonnage dans la dignité et l’établissement d’une société du respect. C’est de cela qu’a besoin le candidat Aliou Mamadou Dia pour réussir le pari du changement. « Je ne veux pas d’une alliance électorale, mais d’un compagnonnage durable pour qu’au bout de 5 ans atteindre nos objectifs et rassurer les sénégalais qui n’auront pas besoin de vous voir encore sur le terrain. Mais, ils se limiteront à notre bilan pour nous renouveler leur confiance » confia-t-il aux alliés avec à leur tête, Sheikh Alassane Sene.