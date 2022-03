Aliou Cissé, après la qualif’ au Mondial : « Cette victoire est pour le peuple sénégalais, à ces supporters qui étaient là depuis 8 heures! »

Le Sénégal est qualifié pour la troisième Coupe du monde de son histoire après sa victoire aux tirs au but (1-0 ; 3-1 t.a.b) contre l’Égypte, ce mardi en match retour des barrages du Mondial 2022. Un succès, le deuxième après la finale de la CAN remportée aux tirs au but, que le sélectionneur sénégalais a dédié au peuple sénégalais. « On dédie cette victoire en particulier au peuple sénégalais. Si on pouvait frapper à toutes les portes des maisons pour dire merci on allait le faire. Merci aux supporters qui étaient là depuis 8 heures », a dit le coach des Lions.

