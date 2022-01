Aliou Cissé : « Pourquoi j’ai retiré Pape Gueye de la feuille de match »

L’absence du milieu international sénégalais, Pape Guèye, de la feuille du match de la deuxième journée du groupe B (CAN 2022) a suscité beaucoup d’interrogations.



Après la rencontre, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a expliqué les raisons pour lesquelles il avait retiré le marseillais de sa composition initiale.



« Pape Guèye a eu un problème administratif juste avant le coup d'envoi du match. Cinq minutes avant, nous avons été avertis que la FIFA l'a suspendu en raison d’un transfert entre son club de Marseille et Watford. Son avocat nous a informé ce matin vers 11h, et juste avant le coup d'envoi, nous avons eu la confirmation. C'est pour cela que nous l'avons enlevé de la feuille de match », dira l'entraîneur des Lions.