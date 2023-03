Aliou Cissé : « Beaucoup de grandes équipes se sont cassées les dents à Maputo… »

En cinq confrontations officielles, le Sénégal n’a jamais perdu contre le Mozambique (4 victoires et 1 nul pour 11 buts marqués et un seul concédé.) Des statistiques largement en faveur des Lions de la Téranga qui seront une nouvelle fois opposés à l’équipe Mozambicaine qui évoluera à domicile, à l’occasion de la 4ème journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique 2024.

C’est dans ce sens qu’Aliou Cissé a été interpellé ce lundi, depuis Maputo, en conférence de presse d’avant match. Un déplacement en terrain hostile selon El Tactico qui est déjà sur ses gardes d’autant que le Sénégal avait été tenu en échec (0-0) en 2007, à Maputo…

« Je me rappelle d’un match entre le Mozambique et l’Égypte. Beaucoup de grandes équipes se sont cassées les dents ici à Maputo… donc je ne serais pas surpris, notre équipe ne sera pas surprise et nos joueurs ne seront pas surpris, nous savons que c’est une position qui est difficile », admet le coach sénégalais.

Toutefois, les champions d’Afrique sont obligés de faire un bon résultat ce mardi (16h00 temps universel) pour d’ores et déjà se qualifier à la prochaine CAN programmée dans moins d’un an en Côte d’Ivoire. « Quand on est un compétiteur de haut niveau, c’est une motivation d’aller gagner sur des terrains où c’est difficile de s’imposer, dans des endroits où beaucoup d’équipes africaines se sont cassées les dents… »

Les dernières confrontations entre le Sénégal et le Mozambique remontent dans un premier temps au 10 mars 1986 lors du premier tour de la CAN 86 avec un succès 2-0 des Lions. En 1992, à Maputo, le Sénégal avait dominé le Mozambique, à l’aller, (1-O, qualification du mondial 1994), puis (6-1) au match retour à Dakar.

Les deux dernières rencontres entre les Lions et les Mambas remontent à 2006 avec une double confrontation le 2 septembre 2006 à Dakar (victoire sénégalaise 2-0) et match nul (0-0) le 17 juin 2007 à Maputo.