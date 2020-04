Al Mounawir : C'est quoi la méchanceté, l'égoïsme et la jalousie?

Pour ce nouveau numéro de votre émission Al Mounawiir, Serigne Mouhamadou Arass Mbacké décrypte trois comportements majeurs bannis par la religion : la méchanceté, l'égoïsme et la jalousie. Des comportements très fréquents dans les relations humaines. Selon le prêcheur, c'est Satan qui incarne la méchanceté, l'égoïsme et la jalousie. C'est à cause de son comportement que Adam et Ève ont été punis par Le Tout Puissant. C'est le seul Ange qui a refusé de respecter l'injonction de Dieu.



La méchanceté fait partie du lot des plus grands péchés. Par définition, c'est le fait de ne pas reconnaître la volonté divine qui a permis à un individu d'avoir des privilèges. C'est souhaiter le mauvais, l'échec et le pire à son prochain. Le méchant ne reconnaît jamais la gloire de l'autre. Ces comportements sont pires que le cancer. Et la personne qui entretient ce type de comportements a une durée de vie relativement courte...