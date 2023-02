Agroécologie : la voix de la souveraineté alimentaire passe par le contrôle des semences. (DyTAES)

La Dynamique sur la Transition Agroécologique au Sénégal (DyTAES) rassemble depuis mai 2019, les principaux acteurs de l’agroécologie au Sénégal, pour mener une action de dialogue politique avec l’État.

Pour cette année, l’objectif est d'initier un nouveau cycle de dialogue politique nationale et locale pour accompagner la tertiarisation de l'agroécologie au Sénégal.

En marge de la 4ème édition des Journées de l’Agroécologie (JAE) prévues du 6 au 16 février 2023, la Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal (DYTAES), à organisé une rencontre avec la presse nationale afin d'échanger et d’informer sur la 4e édition des journées de l’agroécologie du Sénégal et d’identifier les pistes de collaboration avec la DyTAES.En effet, face au réchauffement qui précipite la dégradation des ressources naturelles telles que l’eau, les sols, les forêts et l’écosystème, l’agro-écologie se présente aujourd’hui comme une vraie alternative pour répondre aux défis de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Aujourd’hui, l’Afrique, plus particulièrement le Sénégal, se pose des questions sur sa capacité à suffisamment et bien nourrir sa population avec des pratiques écoresponsables respectueuses de l’environnement et des produits bio.Ainsi, depuis 2019, différentes organisations et plateformes engagées dans la promotion de l’agroécologie au Sénégal se sont réunies au sein de Dytaes. La DyTAES est une organisation qui regroupe des producteurs, des consommateurs, des ONG, des organisations de la société civile et des élus afin de promouvoir la transition agroécologique au Sénégal.