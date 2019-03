Agriculture de conservation : une technique efficiente pour booster la productivité agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre

Face aux aléas climatiques, à l’érosion, à la dégradation des sols et d’autres contraintes enregistrées dans le secteur de l’agriculture, les acteurs agricoles ont intérêt à peaufiner une stratégie pour répondre à la demande du marché de l’Afrique centrale et de l’Ouest.

C’est ce qu’a vite compris le Conseil ouest africain pour la recherche et le développement agricole (Coraf) qui, en partenariat avec la Fao, compte lancer un projet ambitieux dénommé Promoca.

Pour Lamien Nieyidouba, responsable du Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) au niveau du Coraf, l’agriculture de conservation est le véritable modèle approprié capable de booster la production agricole avec des outils innovants permettant aussi une bonne résilience face aux effets négatifs du changement climatique.