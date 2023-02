Agriculture / Chaînes de valeur oignons et pomme de terre : Le MAERSA lance les concertations sur les textes réglementaires de la plateforme d’innovation.

Le directeur national de l’horticulture, le Dr Macoumba Diouf, a présidé ce 15 février à Diamniado, un atelier de validation des textes de réglementation de la plateforme d’innovation dédiée aux chaînes de valeur oignon et pomme de terre. Ladite plateforme a été lancée au mois d'octobre. Selon M. Diouf, « cet atelier a pour objectif la consolidation des textes de gouvernance d’ une plateforme d’innovation multi acteurs portant sur les filières oignon et pomme de terre. Comme son nom l’indique, c’est un cadre de concertation entre tous les acteurs de la chaine de valeur. Elle concerne exclusivement les acteurs de chaîne de valeur oignon et pomme de terre. Les chaînes de valeur sont constituées de maillons et depuis le maillon de la fourche à la fourchette, il y a des acteurs. Ils sont tous utiles et il y aura des difficultés s’ils ne sont pas ensemble. La concertation doit être permanente », ajoutera-t- il. Cette plateforme va permettre aux acteurs d’être les interlocuteurs directs de l’État, a-t-il affirmé. « Les difficultés pourraient être abordées de manière plus explicite en matière d’engrais, de traitement, d’équipement. Il faut le dire, sur le plan de l’organisation, il y a des innovations à faire », fera-t-il savoir lors de cette rencontre qui a réuni les acteurs de ce secteur...