Agression aux Hlm: la sûreté urbaine a cerné la bande de malfrats

Les faits se sont déroulés le 06 septembre dernier. Il était apparu sur les réseaux sociaux une vidéo devenue virale et montrant des malfaiteurs s'attaquant à un individu avant de prendre son sac. L'exploitation des images a permis de constater que les faits se sont bien déroulés aux Hlm. En effet, le commerçant O.D., qui avait quitté la banque après avoir effectué une opération, avait été attaqué puis dépouillé de la somme de 6 millions de FCFA. Immédiatement, l'affaire a été prise en charge par les services de police. C'est dans ce cadre que la police des HLM a d'abord procédé à l'interpellation du chauffeur de taxi qui a été aperçu dans une vidéo, puis l'a mis à la disposition de la Sureté urbaine (SU). Selon les informations de Libération ce samedi, les images de la vidéosurveillance ont montré que le nommé D.S, qui était à bord de son véhicule taxi, au lieu d'assister la victime, a profité de l'agression pour soustraire une liasse d'argent qui était tombée du sac de la victime. Interpellé sur les faits, le susnommé les a niés, mais la fouille de son véhicule a permis de retrouver un montant de 990.000 FCFA. Confondu, il a fini par admettre avoir soustrait cette somme qui était tombée lors de l'agression, mais il a refusé tout lien avec les agresseurs. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au Parquet ce 11 septembre.



Poursuivant ses investigations, la SU a également frappé au cœur du gang. En effet, les policiers ont procédé le 09 septembre, aux environs de 5 h, à l'interpellation de deux autres personnes qui ont activement participé aux faits. Ces derniers ont été cueillis au Five, une boîte de nuit située aux Almadies, alors qu'ils menaient grand train. Intérrogés, ils ont aussi catégoriquement nié les faits.



Cependant, l'exploitation des images de la vidéo-surveillance a permis de les confondre, car l'un d'eux a été clairement identifié. D'ailleurs, la perquisition effectuée chez lui a permis la découverte de la moto qu'il conduisait au moment des faits ainsi que des habits qu'il portait le jour de l'agression. Les autres membres de la bande ont été formellement identifiés et sont activement recherchés.