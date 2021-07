Agissements au sein du Parti socialiste : Le secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye relativise…

Le secrétaire général du parti socialiste Mme Aminata Mbengue Ndiaye semble minimiser les agissements notés par certains militants au sein du parti socialiste. Selon elle, le parti socialiste fonctionne correctement et les instances se réunissent régulièrement.



"Le parti fonctionne très bien. Et déjà nous rencontrons les régions afin de mieux préparer les élections locales. J'ai rencontré tous les mouvements, les organisations et les jeunes, les étudiants, les travailleurs, les cadres, mais nous n'avons pas voulu communiquer là-dessus. Il y a certains détails que les gens font sortir, mais nous qui sommes concernés par le bon fonctionnement du parti socialiste et connaissons bien comment fonctionne un parti politique et qui étions-là de Senghor à Abdou Diouf, nous connaissons bien comment gérer le parti en ce moment. Je pense que si chacun en ce qui le concerne faisait bien son travail dans son fief, il n'y aurait aucun problème", a souligné Aminata Mbengue Ndiaye qui prenait part à la cérémonie d'inauguration de l'usine de dessalement et de production d'eau KMS3.



Revenant sur la réalisation de cette infrastructure, la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales se félicite de la vision du président Macky Sall qui selon elle, fait de l'équité sociale l'un des points majeurs de son programme...