Affrontements au marché central Kaolack: Les FDS gazent les manifestants...Les commerçants ferment leurs cantines pour des raisons de sécurité

Des affrontements ont éclaté tout à l'heure au marché central de Kaolack entre les forces de sécurité et un groupe de jeunes.



Après le verdict sur l'affaire "Sweet beauty", des jeunes ont pris d'assaut le marché central de Kaolack où ils ont brûlé des pneus et exigé certains commerçants à fermer leurs cantines.



Pour faire face, les forces de sécurité ont gazé ce lieu de commerce pour disperser la foule et empêcher tout débordement.



Ainsi, la plupart des commerçants ont dû fermer leurs cantines à cause des grenades lacrymogènes et des jets de pierre...