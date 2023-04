Affrontements à Ngor : La maison du député Farba Ngom incendiée lors de son déplacement à La Mecque

Tout est parti des affrontements à Ngor entre les populations et la gendarmerie qui ont recommencé ce vendredi. Les dégâts se sont amplifiés et n’ont pas épargné ceux qui n’ont d’ailleurs rien à voir avec la cause de ces heurts. Des jeunes qui seraient sous des ordres se sont déplacés de Ngor en passant par la mer pour venir mettre le feu dans la demeure du député-maire des Agnams, Farba Ngom qui est actuellement à La Mecque pour effectuer le « Oumra ».



D’ailleurs, précisons que ces affrontements à Ngor, se déroulent loin de la maison du député-maire des Agnams qui se situe aux Almadies pas loin de l'hôtel King Fahd Palace . La situation est toutefois sous contrôle même s'il y a eu beaucoup de dégâts matériels , le feu a atteint un niveau inquiétant avec l’utilisation de cocktails molotov qui aura fait des dégâts.