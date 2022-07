Affaire du présumé détournement de 9 millions à la mairie de la Patte d’Oie : le collectif des conseillers porte plainte contre le maire au niveau de l'OFNAC...

Suite à la sortie de l'édile de la commune de la Patte d’Oie, Maïmouna Dièye, hier dans son opération de dénégation des accusations de détournement portées contre elle, le collectif des conseillers indique qu'elle n’a pas dit la vérité. C'est pourquoi le collectif annonce une plainte contre Maïmouna Dièye au niveau de l'OFNAC.



« En aucune manière et personne ne peut le prouver, il a été dit que Madame le Maire a prévu, a sollicité, a procédé au décaissement de 12 millions. D’ailleurs, si les conseillers avaient une idée de la destination des 12 millions pourquoi la sortie de ce document aurait fait autant de bruit et nécessité que l’on s’attache les services d’auxiliaires de justice à savoir huissier et avocat. C’est parce que simplement le document était occulte et devait être enfoui au tréfonds des cachettes. Ni plus ni moins. Aussi, si la commission sociale comme prévu dans la conférence de presse de la maire était au fait d’un décaissement de 12 millions, pourquoi alors la nécessité d’authentifier le document et d’accepter d’avoir fait procéder à un décaissement, par la maire devant le Conseil municipal qui sollicitait avec ardeur et insistance des explications. Il faut être plus fin que ça dans les explications, « a déclaré, le troisième adjoint au maire de la commune de Patte d’Oie d'oie, Farba Diène Sarr.



Il ajoute que le Collectif exige que l’on révèle le montant restant à percevoir dans la rubrique secours. Car, ajoute-t-il, « personne ne pouvait dire avec exactitude combien madame le Maire avait décaissé pour la fête de Pâques réellement. Puisque, officiellement 3 millions ont été décaissés. Officieusement, on ne savait pas combien. Nous comptons simplement mener à bien la mission qui nous a été confiée par Dieu par le biais des populations en informant juste et vrai. Nous ne dirons donc que la vérité qui n’est pas relative ici, mais qui est incontestable », a-t-il conclu.