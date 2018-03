Affaire de la caisse d’avance : Khalifa Sall et Mbaye Touré condamnés à 5 ans de prison ferme, Ibrahima Yatma Diao, Fatou Traoré et Amadou Mokhtar Diop libres

Fortunes diverses pour le maire de Dakar et ses coprévenus suite au verdict rendu dans l’affaire de la caisse d’avance. Poursuivi pour les chefs d’inculpation de « faux et usage de faux sur des documents administratifs », « association de malfaiteurs », « escroquerie portant sur les deniers publics », « détournement de deniers publics » et « blanchiment de capitaux », Khalifa Sall est condamné à cinq ans de prison, ce vendredi. Mbaye Touré, son principal coprévenu et Daf de l’institution municipale, écope de la même peine.



Quant à Ibrahima Yatma Diao, chef de la Division financière et comptable, Amadou Mokhtar Diop, inspecteur des affaires administratives de la Ville de Dakar, ils ont été condamnés à deux ans de prison, dont un an ferme.



En ce qui concerne Fatou Traoré, assistante de Mbaye Touré, elle écope de deux ans dont six mois ferme.



C’est dire que seuls Khalifa Sall et son directeur administratif et financier restent en prison, les autres ayant déjà purgé leurs peines.