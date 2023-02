Affaire Sweet Beauté : Ousmane Sonko porte plainte contre Me Papa So

Le leader de Pastef continue de traquer les personnes qu'ils suspectent d'avoir participé au complot supposé dans l'affaire Sweet Beauté. Après de multiples plaintes déposées contre plusieurs personnalités, le leader de Pastef Ousmane Sonko a porté plainte cette fois-ci contre Me Papa Mamadou Samba So.

Le maire de Ziguinchor, reste convaincu que Me Papa Samba So est au cœur du complot dont il serait victime dans l'affaire de viols et menace de mort l'opposant à la masseuse Adji Sarr pour laquelle il devra comparaître devant la Chambre criminelle de Dakar.

Ousmane Sonko reproche plusieurs chefs d'accusation à la robe noire pour association de malfaiteurs, escroquerie à un jugement, atteinte à l'administration de la justice, tentative de corruption active et subornation de témoin...