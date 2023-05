Affaire Sweet-Beauté / Me Ciré Clédor Ly, avocat de Ousmane Sonko : "Tout ce qui intéresse le pouvoir, c'est de l'éliminer de la course électorale en vue"

Suite à un entretien accordé à Dakaractu, le conseil du leader de Pastef/les patriotes, Me Ciré Clédor Ly, n'a pas manqué de s'indigner sur les violations de droit, les comportements judiciaires inédits et inexplicables, les violences, les restrictions de liberté que subit son client. Il a aussi expliqué le motif de la désobéissance civile déclarée par Ousmane Sonko. Il a aussi mentionné qu'Ousmane Sonkoavait décidé de se rendre au tribunal jusqu'au moment où sa vie a été menacée.



Pour l'avocat, tout ce qui intéresse le pouvoir, c'est de l'éliminer de la course électorale en vue et cela, par quelque moyen que ce soit.