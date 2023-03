Affaire Pape Ndiaye :« A chaque fois qu’on s’apprête à tenir les assises des médias, un journaliste est arrêté … c’est quoi le projet? » (Ibrahima Lissa Faye)

Prenant part à la conférence de presse organisée par le groupe walfadjri pour réclamer la liberté de leur confrère et employé Pape Ndiaye, journaliste/chroniqueur, Ibrahima Lissa Faye, le président de l’Association des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne (APPEL) et membre de la Coordination des Associations de Presse (CAP) n’a pas manqué de mettre l’accent sur un acharnement noté sur les acteurs de la presse nationale.



En effet selon ses propos, c’est comme si à chaque fois qu’on se réunit pour tenir les assises des médias, survient l’arrestation d’un journaliste et entrave le programme. Un constat qu’il a fait. Le premier était survenu à l’incarcération de Pape Alé et la toute dernière comme par hasard, le journaliste Pape Ndiaye est interpellé. Ce qui le pousse à cogiter sur ces « obstacles ».