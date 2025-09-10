Affaire Omart City : 3 000 victimes, un scandale XXL … le parquet réclame 3 ans de prison ferme contre Abdoulaye Mamadou Guissé et 2 ans contre Khady Faye la fausse tante du PR Bassirou Diomaye Faye.

L’affaire Omart City continue de défrayer la chronique et de remplir les bancs du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Hier soir, après de longues heures d’audience, le parquet a pris des réquisitions lourdes dans ce dossier tentaculaire d’escroquerie qui implique des milliers de victimes.



Un procès hors norme : 3 000 parties civiles



Rarement une salle d’audience a accueilli une telle marée humaine. Plus de 3 000 parties civiles se sont constituées dans ce dossier, dont 200 rien que lors de l’audience d’hier. Ce chiffre illustre l’ampleur d’une affaire qui, selon les plaignants, a ruiné des vies entières et englouti des millions de francs CFA.



Des réquisitions exemplaires



Face à cette situation, le parquet a frappé fort. Il a requis :

• 3 ans de prison ferme contre Abdoulaye Mamadou Guissé, considéré comme le cerveau de l’affaire Omart City,

• 2 ans de prison ferme contre Pape Boubacar Camara, directeur de cabinet de Guissé,

• et 2 ans de prison ferme contre Khady Faye, présentée comme la fausse tante du président Bassirou Diomaye Faye.



Des peines lourdes qui traduisent la gravité des faits reprochés et la volonté du parquet de rendre justice aux milliers de victimes.



Verdict attendu le 14 octobre



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 14 octobre, une date que les victimes, les accusés et leurs familles attendent avec une fébrilité mêlée de crainte et d’espoir.