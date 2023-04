Affaire Mame Mbaye Niang Vs Ousmane Sonko : Le procès en appel est programmé le lundi 17 avril

Suite et pas fin de l’affaire des 29 milliards du programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Après le verdict du 30 mars dernier qui a condamné le leader du parti Pastef les Patriotes à 2 mois de prison assortis de sursis et 200 millions de francs cfa de dommages et intérêts à verser à la partie civile, le dossier va se poursuivre en appel et c’est la date du lundi 17 avril 2023 qui a été retenue.





En effet, le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang se disant insatisfait avait, avec ses avocats interjeté appel pour exiger l’augmentation de la somme que doit lui verser Ousmane Sonko. Pour rappel, les avocats de la défense sont sortis récemment pour fustiger et regretter les appels introduits par le procureur et Mame Mbaye Niang qui peuvent être lourdes de conséquences.