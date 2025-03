Affaire Macky Amar : Le fils du défunt homme d’affaires Ameth Amar et ses amis condamnés

C’est une affaire qui mêle drogue, hôtel cinq étoiles et figures bien connues du milieu dakarois. Selon L’Observateur, Macky Amar, fils du défunt homme d’affaires Ameth Amar, a été reconnu coupable de détention de haschich aux fins d’usage. Mais alors qu’il bénéficiait d’une liberté provisoire, il a brillé par son absence à l’audience de lundi. Résultat : un mois de prison ferme et une amende de 100 000 FCFA. Son fournisseur présumé, le taximan Mamadou Lamine Diémé, écope quant à lui de deux ans ferme.



Une arrestation en pleine nuit au Terrou-Bi



Tout commence le 16 février dernier, lorsque la police interpelle une certaine Salimata Seck à l’entrée de l’hôtel Terrou-Bi. Dans ses affaires, les agents de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) découvrent deux bonbonnes de protoxyde d’azote et plusieurs ballons, utilisés pour inhaler ce gaz euphorisant. Sous pression, la jeune femme balance un nom : Macky Amar.



Selon ses déclarations, la drogue saisie était destinée à sa consommation personnelle avec Amar, qui se trouvait à ce moment-là dans une chambre de l’hôtel. Lorsqu’ils font irruption dans la suite, les policiers tombent sur 0,5 gramme de haschich. Interrogée sur la provenance des produits, Salimata désigne aussitôt son chauffeur, Mamadou Lamine Diémé, comme étant le fournisseur.



Un taximan pris la main dans le sac



Cueilli à son tour par les enquêteurs, Mamadou Lamine Diémé tente de nier toute implication. Mais la perquisition de son taxi le trahit : sous le pneu de secours, les policiers découvrent deux autres bonbonnes de protoxyde d’azote soigneusement dissimulées. Pris dans l’engrenage, il affirme avoir acheté la drogue auprès d’un certain « Aziz », un nom qui, jusqu’ici, reste sans visage dans cette affaire.



Les trois suspects sont alors placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet. Pendant que Macky Amar bénéficie d’une mise en liberté provisoire, Salimata et Mamadou sont envoyés en prison.



Un procès sous tension, un accusé aux abonnés absents



Lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Salimata Seck et Mamadou Lamine Diémé comparaissent pour détention et usage de drogue. Contrairement à eux, Macky Amar, lui, ne s’est pas présenté. Prétextant des raisons de santé, il a choisi de ne pas affronter la justice en personne. Une absence qui ne lui a pas évité la condamnation.



Devant les juges, Salimata reconnaît les faits, expliquant que la drogue était destinée à sa consommation avec son ami Macky. Mamadou, quant à lui, campe sur sa ligne de défense : il ne serait qu’un intermédiaire et affirme avoir acheté la drogue à un inconnu. Une version peu convaincante pour le procureur, qui estime les faits établis.



Un verdict sans surprise



Dans son réquisitoire, le parquet demande des peines distinctes :

• Mamadou Lamine Diémé, considéré comme le fournisseur, doit écoper de 2 ans de prison ferme.

• Macky Amar et Salimata Seck, jugés pour consommation, doivent être condamnés à 1 mois ferme avec une amende de 100 000 FCFA chacun.



Le tribunal suit ces recommandations à la lettre. Macky Amar, qui pensait sans doute échapper au pire en évitant la comparution, se retrouve désormais sous le coup d’un jugement rendu par défaut.



Une affaire qui fait du bruit



Le nom de Macky Amar, lié à cette affaire de drogue, fait jaser dans les cercles d’affaires et de la jet-set dakaroise. Héritier d’un empire économique bâti par son défunt père, il se retrouve aujourd’hui rattrapé par des frasques nocturnes.



Derrière cette affaire, c’est aussi un signal fort que la justice sénégalaise envoie : pas d’impunité, même pour les noms les plus connus. Reste à voir si Macky Amar se soumettra à sa condamnation… ou s’il choisira de jouer la montre.