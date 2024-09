Affaire Lat Diop : Mouhamed Dieng discrètement auditionné et de nouvelles révélations (Exclusif)

Dans les coulisses de l’affaire Lat Diop se sont récemment passées des choses qui ont failli échapper aux radars de Dakaractu. Des choses comme cette audition dont a fait l’objet Mouhamed Dieng. Le directeur général de 1Xbet Sénégal a, effectivement, été entendu par les enquêteurs. Nous sommes en mesure de même de vous préciser que cette audition s’est tenue le mardi dernier (le 24 septembre 2024) et qu’elle s’est terminée aux environs de 23 heures.

Autrement dit, M. Dieng a été à Dakar discrètement, mais, jamais, la confrontation tant annoncée avec Lat Diop n’a eu lieu. D’ailleurs, il a rebroussé chemin le lendemain (mercredi) pour quitter le territoire national.



Autres détails importants que nous vous donnons en exclusivité. Dans ce dossier, un ancien directeur général de la Lonase est cité par beaucoup de sources comme étant le principal délateur. Selon toujours des informations de Dakaractu les enquêteurs ont, d’une part, dans leurs collimateurs un apparemment d’une valeur de plus de 400 millions situé à quelques encablures de l’hôtel Lagon sur la corniche Est et, d’autre part, des retrocommissions de 12 % qui aiguisent leur curiosité.



Rappelons que Lat Diop a été arrêté le samedi 21 septembre 2024, auditionné et gardé à vue. Ensuite, il a été déféré au parquet du Pool judiciaire financier le jeudi 26 septembre. Et tout de suite dans la soirée, l’ancien DG de la Lonase a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Les charges retenues contre lui sont, entre autres, extorsion de fonds, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.