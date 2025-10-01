Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs


Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs

Convoqué hier matin dans les locaux de la Division spéciale de cybersécunte (Dsc), Manoumbé Diop, surnommé « Lamignou Darou », a été placé en garde à vue, rapporte l’Observateur de ce mercredi. Une mesure qui fait suite à des propos jugés contraires aux bonnes mœurs et qu'il aurait tenus sur les réseaux sociaux.

 

Drapé d'un costume africain jaune éclatant et arborant le drapeau national autour du cou, « Lamignu Darou » s'est présenté en début de matinée dans les locaux de la Dsc, accompagné de quelques militants du parti Pastef, venus lui témoigner leur soutien. Une mise en scène, soigneusement préparée, qui n'est pas passée inaperçue. 

Membre actif du parti Pastef, « Lamignou darou » s'était récemment illustré par des déclarations virulentes, explique le quotidien l’Observateur. Il avait notamment proféré des insultes à l'encontre de certains participants de la marche pacifique organisée par le collectif « Rappel à l'ordre ». Ces excès verbaux ont suscité une vive indignation dans l'opinion publique, et ont fini par attirer l'attention des autorités judiciaires. 

 

Face à la gravité des faits et à la diffusion rapide des propos incriminés, le procureur de la République s'est saisi de l'affaire de sa propre initiative. Il a ordonné la convocation de l'intéressé devant la Dsc. Après plusieurs heures d'interrogatoire et d'explications, les enquêteurs ont estimé disposer d'assez d'éléments suffisants pour justifier son placement en garde à vue. D’après le quotidien du Groupe Futurs Médias, « cette décision ouvre désormais la voie à des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs. »

Autres articles
Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans - 01/10/2025

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest - 01/10/2025

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des "intimidations" et des appels à s'arrêter - 01/10/2025

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale - 01/10/2025

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux - 01/10/2025

Serigne Mansour Sy Djamil alerte :

Serigne Mansour Sy Djamil alerte : "70 femmes meurent chaque année en couches à Saint Louis" - 01/10/2025

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM ) - 01/10/2025

"Shutdown" en vue: les Etats-Unis au bord de la paralysie fédérale - 01/10/2025

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes - 01/10/2025

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains - 01/10/2025

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille »

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille » - 30/09/2025

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation »

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation » - 30/09/2025

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre - 30/09/2025

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO - 30/09/2025

Gaza: avec son plan

Gaza: avec son plan "tout ou rien", Trump pousse l'avantage d'Israël - 30/09/2025

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme - 30/09/2025

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate)

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate) - 30/09/2025

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour "trahison" - 30/09/2025

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA - 30/09/2025

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide - 30/09/2025

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce "un simulacre de congrès" et annonce l'auto-exclusion des fractionnistes - 30/09/2025

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor - 30/09/2025

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition - 30/09/2025

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte - 30/09/2025

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier - 30/09/2025

Netanyahu affirme que l'armée israélienne

Netanyahu affirme que l'armée israélienne "restera dans la majeure partie de Gaza" - 30/09/2025

Netanyahu dit qu'il n'a

Netanyahu dit qu'il n'a "pas du tout" accepté un Etat palestinien dans ses discussions avec Trump - 30/09/2025

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao - 29/09/2025

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063 - 29/09/2025

Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet

Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet - 29/09/2025

RSS Syndication