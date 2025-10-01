Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs

Convoqué hier matin dans les locaux de la Division spéciale de cybersécunte (Dsc), Manoumbé Diop, surnommé « Lamignou Darou », a été placé en garde à vue, rapporte l’Observateur de ce mercredi. Une mesure qui fait suite à des propos jugés contraires aux bonnes mœurs et qu'il aurait tenus sur les réseaux sociaux.







Drapé d'un costume africain jaune éclatant et arborant le drapeau national autour du cou, « Lamignu Darou » s'est présenté en début de matinée dans les locaux de la Dsc, accompagné de quelques militants du parti Pastef, venus lui témoigner leur soutien. Une mise en scène, soigneusement préparée, qui n'est pas passée inaperçue.



Membre actif du parti Pastef, « Lamignou darou » s'était récemment illustré par des déclarations virulentes, explique le quotidien l’Observateur. Il avait notamment proféré des insultes à l'encontre de certains participants de la marche pacifique organisée par le collectif « Rappel à l'ordre ». Ces excès verbaux ont suscité une vive indignation dans l'opinion publique, et ont fini par attirer l'attention des autorités judiciaires.







Face à la gravité des faits et à la diffusion rapide des propos incriminés, le procureur de la République s'est saisi de l'affaire de sa propre initiative. Il a ordonné la convocation de l'intéressé devant la Dsc. Après plusieurs heures d'interrogatoire et d'explications, les enquêteurs ont estimé disposer d'assez d'éléments suffisants pour justifier son placement en garde à vue. D’après le quotidien du Groupe Futurs Médias, « cette décision ouvre désormais la voie à des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs. »

