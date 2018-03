Affaire Imam Ndao et Cie : Le Procureur demande le renvoi du procès, la défense s'y oppose

Allons-nous vers un énième report du procès de l'Imam Ndao et Cie. C'est en tout cas le souhait du Procureur. Après l'appel à la barre des accusés, Aly Ciré Ndiaye a fait observer deux omissions en signalant que Alpha Diallo et Mouhamed Lamine Mballo n'ont pas été appelés nominativement et que cet oubli implique une nouvelle saisine du juge d'instruction pour la régularisation de leur "cas". Seulement, les avocats de la défense s'opposent à cette demande du Procureur car ils estiment que le juge d'instruction a été dessaisi de l'affaire dès lors qu'il a rendu une ordonnance de renvoi. Les avocats se succèdent au prétoire pour démonter les arguments de l'avocat général qui, sans doute, prendra la parole à leur suite pour apporter des réponses.