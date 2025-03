Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou: Ibrahima Sall de l’ASRED convoqué à la Section de recherches (Sr)

Le président de l'Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED) a été convoqué à la section de recherches de la gendarmerie nationale ce lundi. Cette convocation serait liée à sa sortie dans laquelle il s'est prononcé sur l’affaire Fulbert Sambou et Didier Badji. En effet, le chroniqueur affirmait que les deux gendarmes « ont été torturés et jetés à la mer suite à des instructions de hauts responsables de la gendarmerie nationale ». Au moment où ces lignes sont écrites, il est dans les locaux de la section de recherches pour être entendu sur ses affirmations.







Nous y reviendrons...