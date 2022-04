Affaire Astou Sokhna : quatre sages-femmes envoyées en prison en attendant leur jugement prévu ce 27 avril.

Du nouveau dans l'affaire Astou Sokhna décédée à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Ainsi, après leur garde à vue, les six sages-femmes ont été déférées au parquet ce mardi 19 avril.



Au terme de leur audition avec le procureur, quatre d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt et les deux autres ont été libérées à cause de état de grossesse très avancé.



Pour rappel, la jeune mère de 34 ans est arrivée le 05 avril dans l'établissement de santé d'Amadou Sakhir Mbaye de Louga enceinte de 9 mois. Prête à donner la vie, finalement elle décédera le 07 avril après avoir demandé une césarienne. Les résultats de l'enquête ont révélé une négligence et un défaut de prise en charge.