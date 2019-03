Adoption du projet de budget 2019 de la Chambre de commerce de Kaolack/ Serigne Mboup : " La création d'emploi à travers l'industrialisation des produits agricoles est notre principale priorité..."

L'Assemblée générale portant adoption du compte définitif de l'exercice 2018 et l'adoption du projet de budget 2019 de la chambre de commerce de Kaolack a vécu ce samedi 16 mars. Ledit projet de budget s'équilibre ainsi en recettes et en dépenses à la somme de 462 406 475 contre 435 906 475 pour l'année 2018, soit une hausse de 26 500 000 fcfa.



S'agissant du budget d'investissement, il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 176 000 000 de fcfa contre 168 500 000 soit une hausse de 7 500 000 ( 4,45%).



" Notre priorité, c'est la création d'emplois en vue d'être en phase avec la politique de l'État. Pour l'emploi, il faut de l'industrie. Et pour l'industrie, il faut consommer local. L'industrie ne peut pas marcher sans la commercialisation. Nous sommes en train de créer les conditions à travers la foire de Kaolack. Nous allons renforcer en organisant des journées économiques du terroir dans les départements...", a répondu le président de la chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, à une question relative aux objectifs prioritaires de la chambre consulaire pour l'année 2019.



L'Ag a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Kaolack, Boubacar Moundor Ngom, en présence des représentants des ministères du commerce et des finances...