Adoption de la loi organique n°05/2022 relative au contenu local dans le secteur minier : l’intérêt de cette loi, selon M. Oumar Sarr.

Avec l’adoption par l’Assemblée nationale en séance plénière du projet de loi organique n°05/2022, il y aura plus d’encadrement dans le secteur minier.



« Pour l'essentiel, ce projet de loi du secteur minier est de la même forme que celui déposé il y a quelques mois faisant office de la conduite locale au niveau des hydrocarbures. Les ressources naturelles appartenant au peuple, au cours de leur exploitation, il faudrait que le peuple puisse en bénéficier », a souligné le ministre des Mines et de la Géologie.



Par ailleurs, M. Oumar Sarr renseigne que la nouveauté avec cette nouvelle loi, c’est que l’industrie locale sera plus impactée par les différentes collectivités locales en terme d’emploi de ressources additionnelles, de formation, d'emploi…



« Nous allons convoquer et discuter avec l’ensemble des entreprises minières, qui doivent faire en sorte que les ressources exploitées profitent à la population et au gouvernement », a conclu le ministre des Mines et de la Géologie lors de son face à face avec les parlementaires.