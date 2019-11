Accusé d'avoir le sida, Modou Faye dément et précise : « je ne suis pas malade et je n'ai jamais proposé à mon oncle de coucher avec ma femme »

Il compte porter plainte pour laver le linge sale de la famille au tribunal. Accusé d'etre un homosexuel et d'avoir contracté la maladie du sida qu'il a refilée à sa femme, Modou Faye refute ses allegations et charge son oncle paternel. « Je ne suis pas malade, et je ne lui ai jamais proposé de l'argent pour qu'il couche avec ma femme. Je ne suis pas homosexuel. C'est mon oncle lui-même qui a voulu m'orienter dans ce milieu et j'ai refusé » a t’il précisé. Le natif de Ngaparou se dit prêt à toute sorte de combat pour laver son honneur qui est entrain de prendre un sacré coup dans sa localité.