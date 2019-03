"Accordéon" : « Il faut que les jeunes artistes assurent la relève de Aly Farka Toure, Youssou Ndour , Baba Maal etc... » (Ilam, artiste)

"Accordéon", votre émission musicale sur Dakaractu reçoit pour son premier numéro, l'artiste québécois d'origine sénégalaise Ilam. Basé a Montréal, il fut la révélation de Radio-Canada 2016-2017 en musique du monde. Depuis son arrivée au Canada en 2014, il a remporté de nombreux prix dont le Coup de cœur du public et le Coup de cœur de L'Équipe Spectra à la Vitrine des musiques locales métissées.

Présent actuellement à Dakar, Ilam surnommé le prince peulh, nous conte ses histoires racontées sur du jazz et de l’afro pop qui l’ont propulsé sur le devant de la scène musicale canadienne et lui ont ouvert les portes du succès. Pour lui, il faut que les jeunes artistes soient motivés pour assurer la relève de Youssou Ndour, Aly Farka Touré ou encore Baba Maal. Il est l'invité d'accordéon...