Accompagnement de 12 entreprises de presse par l’ADEPME : « Une initiative sans l’implication du ministère de la communication » (CDEPS)

Dans son communiqué signé ce 4 mai 2025, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a démenti toute implication du ministère de la Communication dans le processus de financement de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). Il s’agit d’une enveloppe de 400 millions de francs CFA destinée à 12 entreprises dans le cadre d’un accompagnement en vue de leur restructuration.



« À aucun moment, le ministère de la Communication ne s'est impliqué dans le processus de cette initiative. Nous dénonçons avec fermeté cette tentative de récupération malveillante, motivée par la volonté manifeste de manipuler l'opinion et de discréditer les responsables d'entreprises de presse », a précisé le CDEPS.



Lors de sa conférence de presse avant-hier, pour la publication du rapport sur la restructuration des médias, le ministère avait déclaré avoir mis sur la sellette l’ADEPME, qui a mobilisé une enveloppe de 400 millions de francs CFA pour accompagner dans une phase pilote 12 entreprises dans la restructuration de leur situation financière. Le patronat estime que « c’est une pure tentative de manipulation ».