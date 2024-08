Accident de Koumpentoum: le chauffeur du bus qui était en fuite a été arrêté à Goudiry.

Fin de cavale pour le chauffeur du bus qui est entré en collision avec un minicar à la sortie de Koumpentoum et qui a causé 8 morts au dernier décompte. Il a été arrêté à la sortie Est de Mbakanabé, village situé à 20km à l'est de Goudiry, après une course poursuite avec les gendarmes. M. Ben SALL a été transféré à koumpentoum où il va retrouver le 2e conducteur déjà arrêté. Pour rappel, l’accident serait du à une faute de conduite du chauffeur du bus et qui a abouti au drame .