Accident à MBambey : Khalifa Sall réagit et appelle à la surveillance et à des contrôles rigoureux

Suite à l’accident survenu ce mardi 28 janvier 2025, Khalifa Sall, leader du parti Taxawu Sénégal, a réagi. Sur son compte Facebook, il a exprimé sa tristesse envers les familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. L’ancien maire de Dakar estime qu’il est temps de renforcer la sécurité routière.



« Nos routes demeurent le théâtre de tragédies insoutenables. Ce matin, à hauteur de MBambey, dans la commune de Refane, un accident d’une violence extrême a coûté la vie à 11 de nos compatriotes et fait plusieurs blessés. Face à la récurrence des excès de vitesse, des surcharges de véhicules et des défaillances des infrastructures, il est impératif de renforcer la surveillance et de mettre en place des contrôles rigoureux et dissuasifs », a-t-il déclaré.