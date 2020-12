Accès universel à l'énergie : "il faut un engagement fort des experts pour l'atteinte des objectifs en 2025" (Aymérou Gningue)

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar, Aymérou Gningue est d'avis que des efforts conséquents ont été réalisés dans la production en électricité grâce au dévouement des différents directeurs généraux de la Senelec. "Nous saluons la capacité installée de la Senelec, je rends hommage à tous les Directeur généraux de la Senelec et à tous les travailleurs de la Senelec parce qu'ils ont abattu un excellent travail. Ils ont réussi à produire une capacité installée de 1.350 mégawatts", a-t-il laissé entendre devant ses collègues députés. "Le problème se situait dans la production et le Chef de l'État l'a pris en charge", a ajouté Aymérou Gningue qui s'exprimait à l'occasion du vote du budget du ministère du pétrole et des énergies ce 6 décembre à l'assemblée nationale.