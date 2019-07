Accès aux données statistiques : L’ASND équipe la bibliothèque universitaire de l’Ucad

Pour faciliter l’accès aux données à la communauté des chercheurs, des universitaires et des étudiants de troisième cycle de l’Université Cheikh-Anta-Diop, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), en partenariat avec la bibliothèque universitaire de l’Ucad, a procédé ce mardi 23 juillet, à la cérémonie d’inauguration de son centre d’accès aux données statistiques. Ce centre a pour objectif de promouvoir l’accès et l’utilisation des données statistiques pour l’analyse et la recherche. Selon Ibrahima Thioub, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop, ce centre contribue à rapprocher les chercheurs, les étudiants, le personnel administratif et technique qui ont besoin de ces données. Ce dernier lance un appel à tous les concernés à venir utiliser cet outil qui est à leur disposition grâce à l’appui de l’Asnd.