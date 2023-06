Abus sexuel sur une mineure de 10 ans : Comment le maçon Thierno A. Ndiaye exécutait sa sale besogne

Selon le journal l’Observateur qui livre la part de vérité de la petite, « Thierno A. Ndiaye s'est penché sur elle et a introduit son sexe contre le sien jusqu'à jouissance. C'est en se retirant qu'ils ont été surpris par une des locataires. C. Bâ, appelée à la barre, a témoigné. Ce dimanche, vers 17H, elle est tombée sur la scène. L'accusé était, se souvient elle, en train de sortir son sexe des parties intimes de la fillette qui ne portait pas de culotte. Son sang n'a fait qu'un tour. Elle a crié de toutes ses forces pour ameuter la maisonnée et le voisinage. Le présumé pédophile s'était, entre temps, revêtu. Il réussit à escalader les trois (3) niveaux du bâtiment pour échapper au pire. Il est rattrapé, quelques minutes plus tard et livré aux éléments du commissariat de police de Pikine qui ont rallié les lieux. Déféré et mis sous mandat de dépôt le 30 mai 2023, Thierno A. Ndiaye a tenté de nier. Il déclare qu'après l'avoir surpris en train de prendre son bain, la fillette lui a demandé la somme de 500 FCfa, s'est dévêtue et l'a invité à abuser d'elle. Une version rejetée par le Procureur qui a lu le Certificat médical (Cm) qui parle de légères lésions des parties intimes de la fillette et a retenu l'attentat à la pudeur sans violence, étant donné qu'aucune preuve n'est fournie sur le couteau.



L'avocat de la défense a tenté de plaider la démence, précisant que son client a été consulté par une unité psychiatrique de Mbao. Mais le tribunal l'a condamné. Pour ce qui est des intérêts civils, la partie civile s'est désistée.