Abdourahmane Dieng Khadafi (Apr-Mbacké) : « À l'Apr, nous n'avons pas besoin de gens diplômés, mais de gens compétents »

Réagissant sur ce débat de diplôme agité depuis la nomination de Mahmoud Saleh au poste de Directeur de Cabinet du Président de la République, Abdourahmane Dieng alais Khadafi s'est voulu clair, dans l'intervention qu'il faite à travers Dakaractu-Touba.



Pour lui, "l'Apr n'a pas exclusivement besoin de personnel diplômé jusqu'à la pointe des cheveux, mais de personnes compétentes capables de mettre en.pratique la vision politique du Chef de l'État."



Et c'est sans transition qu'il demandera à l'ancien ministre Mame Mbaye Niang de "savoir raison garder et de ranger dans les tiroirs ce débat vide et irréfléchi."



Le jeune leader politique Apériste de Mbacké de rappeler au Chef de cabinet du Président Macky Sall que l'heure n'est pas aux attaques ciblées mais à l'union des forces et des cœurs. "C'est tout paradoxal quand, au moment où des ténors de l'opposition viennent nous rejoindre, certains d'entre nous essayent d'entetenir des querelles. Avec cette pandémie de la Covid-19 qui a amené le Chef de l'Etat à inventer un plan de relance économique, l'on devrait se joindre à lui et non lui donner du fil à retordre avec du bruit, surtout que sa qualité de ministre d'État permet à Saleh d'être directeur de cabinet sans avoir besoin d'exhiber des diplômes."