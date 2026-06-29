ALERTE NATIONALE DU CONSEIL NATIONAL DES IMAMS ET OULÉMAS DU SÉNÉGAL (CNIOS) : Préservation de la paix, de la stabilité et de l’unité nationale face aux tensions institutionnelles

Le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS), fidèle à sa mission de promotion de la paix, du dialogue, de la cohésion sociale et de la stabilité nationale, exprime sa profonde préoccupation face aux tensions qui entourent actuellement les débats politiques et institutionnels relatifs aux réformes constitutionnelles.

Le CNIOS rappelle que la Constitution constitue le pacte fondamental de la Nation, le socle de l’État de droit et la garantie de l’équilibre entre les institutions de la République. Toute réforme touchant aux fondements constitutionnels doit être menée avec une grande responsabilité, dans un esprit de dialogue, de sérénité et de recherche de l’intérêt général.

Le Conseil observe avec inquiétude la montée des tensions, la polarisation du débat public et les risques de fractures sociales que pourrait engendrer une gestion conflictuelle de cette période.

À cet effet, le CNIOS lance un appel solennel à la responsabilité nationale :

1. À Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, Gardien de la Constitution

Le CNIOS rappelle que le Président de la République, en vertu de sa charge suprême, porte une responsabilité particulière dans la préservation de la stabilité institutionnelle, de l’unité nationale et du respect du pacte républicain.

À ce titre, le CNIOS l’appelle à user de toute son autorité morale et institutionnelle pour favoriser l’apaisement, garantir l’équilibre des pouvoirs et encourager une démarche de concertation nationale autour de toute réforme constitutionnelle majeure.

Le rôle du Chef de l’État, au-delà des contingences politiques, est de demeurer le garant de la continuité de l’État et de la cohésion de la Nation.

2. À Monsieur le Président de l’Assemblée nationale

Le CNIOS reconnaît que l’Assemblée nationale constitue une institution essentielle de la démocratie et que les députés disposent d’une légitimité issue du suffrage populaire.

Toutefois, le Conseil rappelle que les parlementaires, bien qu’investis d’un mandat populaire, ne peuvent, à eux seuls, parler au nom de l’ensemble du peuple sénégalais sur une question aussi déterminante que la révision de la Constitution.

Le CNIOS appelle le Président de l’Assemblée nationale, en sa qualité de deuxième institution de la République, à privilégier une démarche de responsabilité, d’écoute et d’ouverture, afin que les décisions relatives à l’avenir institutionnel du pays soient portées par un consensus national le plus large possible.

3. À l’ensemble des acteurs politiques

Le CNIOS demande aux forces politiques, de la majorité comme de l’opposition, de dépasser les logiques de confrontation et de placer l’intérêt supérieur du Sénégal au-dessus des intérêts partisans.

Aucun débat institutionnel ne doit devenir une source de division entre les fils et filles de la Nation.

Le CNIOS recommande :

la mise en place d’un cadre national inclusif de dialogue, de concertation et de recherche de consensus autour des réformes institutionnelles majeures, impliquant les autorités religieuses, coutumières, universitaires et les acteurs de la société civile afin de contribuer à la consolidation de la paix sociale et de la cohésion nationale;

Le Sénégal est une Nation de dialogue, de tolérance et de médiation. Cet héritage doit être préservé par tous.

Le CNIOS renouvelle son engagement à œuvrer pour un Sénégal uni, stable, pacifique et respectueux de ses valeurs républicaines.

Pour le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS)





Le Président





Khalifa Aboubacar BABOU